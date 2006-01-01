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Итальянская мебель в Москве

Италия давно заслужила практически официальное звание лидера мировой моды — в том числе и в дизайне интерьеров. Итальянская мебель стабильно популярна во всем мире. Ее любят все ценители роскоши, изящества и уникальных дизайнерских решений. Сегодня возможно купить мебель Италии в Москве. Оцените, выберите и закажите элитную меблировку для любых помещений, посетив мебельный салон PERFETTO Luxury Interiors. Или сделайте это онлайн, ознакомившись с галереей фото.

Преимущества мебели из Италии

Итальянские мебельные бренды отличает общая особенность. Производители подходят к разработкам коллекций и отдельных моделей индивидуально. Мебель Италии можно узнать буквально с закрытыми глазами — она выделяется удивительным качеством, своеобразием и шармом. Немалую роль играет и следование лучшим традициям мебельного производства — многие итальянские фабрики начинались как маленькие семейные предприятия. Мастера оттачивали свое искусство на протяжении нескольких поколений, передавая его секреты от отца к сыну, от деда к внуку. Некоторые фабрики уже отметили столетний юбилей.

Но сегодняшние владельцы мебельных производств не желают, чтобы их изделия казались устаревшими. На фабрики приходят инновационные технологии. Коллекции адаптируют к потребностям современных покупателей, желающих жить в красивом, комфортном и эргономичном пространстве.

Неоспоримые преимущества итальянской мебели:

  1. Стремление применять наилучшие, предпочтительно натуральные материалы характерно для всех брендов, выпускающих продукцию класса премиум. Для обработки применяются как традиционные, так и новейшие методики. Для изготовления коллекций используется массив ценных древесных пород — дуба, ольхи, ясеня, красного дерева, древесина экзотов. Нередко мастера намеренно сохраняют естественные цвета и текстуры материалов для подчеркивания их естественной красоты. Из современных материалов производители выбирают самые качественные и безопасные с точки зрения экологии.
  2. Инновации широко используются для конструктивных решений. Предметами меблировки удобно пользоваться в быту.
  3. Дизайн каждой коллекции продумывается с современной точки зрения на организацию пространства: создается комфортная и эстетичная среда для жизни людей.
  4. Большая часть комплектов отличается цветовой гаммой, близкой к природной: мебель Италии выглядит эталоном изящества и вкуса. Ни вычурности, ни кричащих, раздражающих тонов — только безупречная элегантность.
  5. Все коллекции предназначены для долгого срока службы. Если вы запланировали купить итальянскую мебель, ответственно подойдите к выбору. Этот эксклюзивный интерьер «простоит» десятилетия! Цены достаточно высоки, но покупатель платит за комфорт и красоту, рассчитанные на целые десятилетия.

Мягкая мебель

Итальянская мягкая мебель комфортна и элегантна. Роскошные диваны, кровати, диван-кровати, банкетки и кресла вносят в любой интерьер уют, не превращая его в небрежно обставленный. Для обивки используются дорогостоящие и эстетичные материалы: жаккард, гобелен, бархат, натуральная кожа. Ассортимент моделей обширен. Можно найти и однотонные, для современных интерьеров, и более изысканные, с разнообразными узорами и орнаментами. Мягкая мебель из Италии идеально смотрится в любом доме.

Классическая итальянская мебель

Частое стилистическое решение для мебели Италии — классика. Вид у таких коллекций неизменно респектабельный и завораживающе-роскошный. В дизайне используются четкие красивые линии и симметричные элементы, в изготовлении — исключительно натуральные материалы. Отдельные детали конструкций и декора вытачиваются мастерами-краснодеревщиками вручную, украшаются замысловатой изящной резьбой, золотым или серебряным напылением. Недаром мебель Италии в классик стайл нередко «живет» в отелях, апартаментах, ресторанах класса люкс. В доме вы можете обставить ей гостиную, спальню, кабинет и даже кухню.

Современная мебель

Идея купить мебель Италии в современном стиле — для тех, кому нравятся минимализм, хай-тек, лофт, модерн, прованс. Для изготовления таких коллекций используются наилучшие материалы — как натуральные (природный камень, мрамор, дерево, кожа), так и искусственного происхождения (стекло, металл, акрил). Применяются разнообразные эффекты, придающие каждой коллекции индивидуальность. Это патинирование, «эффект ржавчины», монохромная или двухцветная гамма. В конструкции предметов меблировки часты современные эргономичные решения: ручки «прячутся», отдельные модули вращаются, вещи поддаются различным трансформациям.

Купить итальянскую мебель

В салоне PERFETTO Luxury Interiors вы можете купить итальянскую мебель в Москве. В наличии более 800 лучших мебельных брендов из Италии. Специалисты сделают замеры помещения для установки, разработают индивидуальный дизайн под нужные размеры, изготовят комплект под заказ, доставят и соберут на месте.

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